Медсестра рассказала о мыслях людей в последние дни жизни
Медсестра Эшли Вуд рассказала, о чем чаще всего думают люди в последние дни жизни. Об этом пишет издание Daily Mirror.
По словам медсестры, пациенты на пороге смерти часто приходят к схожим размышлениям. Они говорят о необходимости жить сегодняшним днём, чаще прощать и не откладывать важные слова для близких.
Многие сожалеют, что слишком много времени посвящали работе и мало уделяли времени семье. Вуд отметила, что люди часто советуют ценить воспоминания и не тратить жизнь только на накопление материальных благ, а также не утрачивать то, что делает человека уникальным.
Медсестра подчеркнула, что в последние дни жизни людям помогает сохранять чувство достоинства и внутреннего покоя выполнение небольших повседневных ритуалов, таких как уход за собой. Эти простые действия становятся важной частью их внутреннего комфорта и способствуют улучшению самочувствия.
