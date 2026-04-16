Малышева назвала улучшающий работу печени продукт
Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали продукт, который улучшает работу печени.
Малышева отметила, что печень играет ключевую роль в нейтрализации токсинов, которые поступают в организм. Она подчеркнула, что спаржа способствует более эффективной работе этого важного органа.
По словам Коновалова, в спарже содержится антиоксидант глутатион, который поддерживает печень в переработке вредных веществ и их выводе из организма.
