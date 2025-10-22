RT: криминальная версия исчезновения семьи Усольцевых не рассматривается
Криминальная версия исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае не рассматривается. Об этом пишет RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следственный комитет России склоняется к версии несчастного случая как основной причине исчезновения семьи Усольцевых во время похода, однако полностью исключать криминальные версии пока не готов, до тех пор пока не будут найдены тела.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя.
