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Назвали причину отравления детей-хоккеистов в Иркутской области

Министр Кобзев: 13 хоккеистов-юниоров подхватили норовирус
Фото: istockphoto/sudok1

В Иркутске госпитализировали 13 юных спортсменов из Новосибирска с признаками острой кишечной инфекции. Об этом в Макс сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.



По его словам, команда хоккеистов прибыла в город на соревнования. У подростков появились жалобы на тошноту и рвоту.

Всех 13 человек доставили в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Причиной ухудшения самочувствия стал норовирус.

Глава региона отметил, что, вероятнее всего, спортсмены останутся в больнице под наблюдением врачей до конца недели. По факту отравления проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.

Никита Кротов

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