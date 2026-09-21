Назвали причину отравления детей-хоккеистов в Иркутской области
В Иркутске госпитализировали 13 юных спортсменов из Новосибирска с признаками острой кишечной инфекции. Об этом в Макс сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По его словам, команда хоккеистов прибыла в город на соревнования. У подростков появились жалобы на тошноту и рвоту.
Всех 13 человек доставили в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу в состоянии легкой степени тяжести. Причиной ухудшения самочувствия стал норовирус.
Глава региона отметил, что, вероятнее всего, спортсмены останутся в больнице под наблюдением врачей до конца недели. По факту отравления проверку начали прокуратура и Следственный комитет. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.
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