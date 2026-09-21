«КамАз» упал в Волгу на переправе и почти целиком утонул
«КамАз» упал в Волгу и практически целиком утонул
В Татарстане произошло ЧП на переправе: грузовой автомобиль «КамАз» съехал в Волгу и почти полностью ушел под воду. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».
Инцидент подтверждается опубликованными фотографиями. На кадрах видно, что грузовик находится в воде, над поверхностью осталась только боковая часть корпуса с колесами.
По словам очевидцев, машина погрузилась практически полностью. Официальная информация о причинах происшествия, возможных пострадавших и обстоятельствах случившегося пока не поступала.
Ранее в Карелии грузовик врезался в микроавтобус с детьми. Семеро пострадали.
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