«КамАз» упал в Волгу на переправе и почти целиком утонул

21 сентября 2026, 14:10

«КамАз» упал в Волгу и практически целиком утонул

Фото: istockphoto/JTeivans

В Татарстане произошло ЧП на переправе: грузовой автомобиль «КамАз» съехал в Волгу и почти полностью ушел под воду. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».