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«КамАз» упал в Волгу на переправе и почти целиком утонул

«КамАз» упал в Волгу и практически целиком утонул
Фото: istockphoto/JTeivans

В Татарстане произошло ЧП на переправе: грузовой автомобиль «КамАз» съехал в Волгу и почти полностью ушел под воду. Об этом сообщил Telegram-канал «Казань на максималках».



Инцидент подтверждается опубликованными фотографиями. На кадрах видно, что грузовик находится в воде, над поверхностью осталась только боковая часть корпуса с колесами.

По словам очевидцев, машина погрузилась практически полностью. Официальная информация о причинах происшествия, возможных пострадавших и обстоятельствах случившегося пока не поступала.

Ранее в Карелии грузовик врезался в микроавтобус с детьми. Семеро пострадали.

Никита Кротов

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