Во Владивостоке ищут водителя, сбившего девочку и скрывшегося с места ДТП
Госавтоинспекция Владивостока разыскивает водителя, который сбил девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили утром 23 ноября в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Инцидент произошёл в воскресенье вечером. По предварительным сведениям, неизвестный автомобилист поворачивал с улицы Нейбута на Черняховского и наехал на юную школьницу, которая шла вдоль тротуара. Ребёнок получил травму, а водитель уехал. Девочке оказали специализированную медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личность и местонахождение нарушителя. По факту происшествия составили административные материалы — за нарушение ПДД, повлёкшее лёгкий или средней тяжести вред здоровью, и за оставление водителем места аварии.
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