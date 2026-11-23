В Новосибирске при крупном пожаре в частном секторе погибла женщина и пострадал мужчина
Крупный ночной пожар в частном секторе Новосибирска привёл к гибели женщины, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в канале «МЧС Новосибирской области» на платформе MAX.
Отмечается, что огонь охватил площадь около 750 квадратных метров на улице Волочаевская. Пламя повредило три частных дома, надворные постройки и автосервис, где уничтожило три автомобиля. Распространению огня способствовали сильные порывы ветра и плотная застройка территории.
Во время разбора завалов и проливки конструкций пожарные обнаружили тело погибшей женщины. Кроме того, ранее из одного из горящих домов самостоятельно выбрался 59-летний мужчина — его с серьёзными ожогами госпитализировали в реанимацию.
На месте работала усиленная группировка огнеборцев: локализовать пожар удалось за полтора часа, ещё столько же потребовалось на ликвидацию открытого горения. Всего в тушении участвовали 49 человек и 14 единиц техники. Причину и обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
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