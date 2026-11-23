23 ноября 2026, 06:39

Фото: канал в MAX «МЧС Новосибирской области»/@mchs_54

Крупный ночной пожар в частном секторе Новосибирска привёл к гибели женщины, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в канале «МЧС Новосибирской области» на платформе MAX.