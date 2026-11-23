Бортпроводнику Utair потребовалась помощь во время рейса в Махачкалу
Во время перелета из Москвы в Махачкалу бортпроводник Utair почувствовал сильную боль в груди. До посадки оставалось больше часа, и коллеги оказали ему помощь на борту. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Самолет Boeing 737-800 в этот момент находился на высоте свыше 10 тысяч метров. Остальные члены экипажа распределили между собой обязанности стюарда.
После благополучной посадки сотрудника осмотрели медики аэропорта и проверили работу его сердца. Врачи не обнаружили угрозы здоровью, однако мужчину временно отстранили от работы.
Работа бортпроводника связана с длительным пребыванием на ногах, сменным графиком и нагрузками во время перелетов. Из-за недостатка сна, обезвоживания и перепадов давления сотрудники могут испытывать усталость, головные боли и дискомфорт в ушах. При наличии хронических заболеваний такие условия способны ухудшить самочувствие, поэтому бортпроводникам важно проходить медицинские осмотры и обращаться за помощью при тревожных симптомах.
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