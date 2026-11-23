23 ноября 2026, 10:17

Фото: iStock/Dushlik

Во время перелета из Москвы в Махачкалу бортпроводник Utair почувствовал сильную боль в груди. До посадки оставалось больше часа, и коллеги оказали ему помощь на борту. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.