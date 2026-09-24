Раскрыта судьба украинца, убившего польского священника
Украинец, напавший с ножом на священников в польском Ярославе, находится в психиатрической больнице. Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Боднар, передают местные СМИ.
По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием, однако окончательные выводы о состоянии его здоровья должны сделать специалисты. Мужчина проживает в Германии, а накануне нападения пытался пересечь польско-украинскую границу, но получил отказ из-за отсутствия автомобильной страховки. Однако мотив нападения пока остается неизвестным.
Напомним, утром 24 сентября украинец напал с ножом на людей на территории Бенедиктинского аббатства в польском городе Ярослав. Мужчина вел себя агрессивно, ворвался на кухню и напал на священнослужителей. В результате погиб один человек, еще четверо пострадали.
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