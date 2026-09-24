Отец чистил ружье и случайно выстрелил в дочь, оставив 12 ранений
52-летний житель Таиланда чистил самодельное ружье и случайно выстрелил в дочь, нанеся ей множественные ранения. Об этом сообщает местное издание Thaiger.
По его информации, мужчина находился в дверном проеме комнаты, а девушка лежала на кровати с телефоном. Перед чисткой он не проверил, остался ли в оружии заряд, и во время процедуры произошел случайный выстрел дробью. Конфликтов в семье перед инцидентом, по его словам, не было.
Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавшую с более чем десятью ранениями в области правого колена и еще двумя в районе лодыжки. Из-за сильной кровопотери ее срочно госпитализировали.
Отец признал свою вину и добровольно передал оружие полиции, его доставили в участок для допроса. Информации о предъявленных обвинениях и дальнейшем состоянии пострадавшей пока не поступало.
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