Отец чистил ружье и случайно выстрелил в дочь, оставив 12 ранений

24 сентября 2026, 20:40

Thaiger: в Таиланде отец случайно выстрелил дробью в дочь при чистке ружья

Фото: iStock/IndiaUniform

52-летний житель Таиланда чистил самодельное ружье и случайно выстрелил в дочь, нанеся ей множественные ранения. Об этом сообщает местное издание Thaiger.