В Кузбассе иномарка на полном ходу сбила лося

24 сентября 2026, 16:56

Фото: iStock/Peter_Nile

В Кемеровской области автомобиль Toyota RAV4 сбил лося, животное погибло на месте. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.





По данным «Сiбдепо», авария произошла вечером 23 сентября. На шестом километре дороги от улицы Терешковой к Лесной Поляне 43-летняя женщина, управляющая автомобилем, врезалась в животное.





«Скорость она не превышала. В темноте на дорогу вышел лось, и избежать столкновения не удалось. Животное погибло, машина повреждена», — уточнили в ведомстве.