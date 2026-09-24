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В Кузбассе иномарка на полном ходу сбила лося

Фото: iStock/Peter_Nile

В Кемеровской области автомобиль Toyota RAV4 сбил лося, животное погибло на месте. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.



По данным «Сiбдепо», авария произошла вечером 23 сентября. На шестом километре дороги от улицы Терешковой к Лесной Поляне 43-летняя женщина, управляющая автомобилем, врезалась в животное.

«Скорость она не превышала. В темноте на дорогу вышел лось, и избежать столкновения не удалось. Животное погибло, машина повреждена», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые проверки и выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Троснянском районе Орловской области произошло смертельное ДТП с участием дикого животного. Легковой автомобиль наехал на лося, после чего съехал в кювет. В результате аварии погибли три человека.
Элина Позднякова

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