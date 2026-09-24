Собака порвала лицо шестилетней девочке в российском городе

24 сентября 2026, 17:25

Мэрию Магнитогорска обязали выплатить 250 тысяч рублей укушенной собакой девочке

Фото: iStock/ Iuliia Zavalishina

В Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо шестилетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.