Собака порвала лицо шестилетней девочке в российском городе
В Магнитогорске бездомная собака едва не оторвала ухо шестилетней девочке. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
По данным ведомства, все произошло в июне на детской площадке возле дома №6/1 по улице Панькова. Собака напала на девочку, гулявшую под присмотром старшей сестры. В результате малышка получила укушенные раны губы и щек, а также рваную рану ушной раковины.
В ходе проверки выяснилось, что к нападению привело бездействие местных властей — муниципалитет не организовал должным образом отлов безнадзорных животных. В итоге прокурор подал иск в интересах ребенка, а суд взыскал с мэрии 250 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
Ранее сообщалось, что в Прикамье пенсионерка лишилась части ноги после нападения бойцовской собаки.
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