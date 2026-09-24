Московского пенсионера насмерть придавило деревом
Пенсионера насмерть придавило деревом на западе Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, трагедия произошла на Витебской улице. Мужчина сидел на скамейке в сквере, когда на него упало дерево. Причиной инцидента мог стать поднявшийся ветер. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего.
Ранее дерево упало на проезжавшую мимо легковушку на улице Виноградной перед спуском на Донскую в Сочи. На снятых очевидцами кадрах видно, что кузов и стекла автомобиля оказались полностью разбиты. В результате происшествия также пострадали люди.
До этого похожий инцидент произошел на улице Загородной в Благовещенске: дерево упало на 14-летнего мальчика, его с травмами доставили в больницу. Сотрудники прокуратуры начали проверку, они дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за благоустройство в городе.
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