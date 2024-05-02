Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук в интервью ТАСС назвал имена организаторов трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
Председателя движения «Другая Украина» заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланировано и разработано с целью устрашения. На тот момент исполняющим обязанности президента Украины являлся Александр Турчинов.
Как утверждает Медведчук, в обсуждении участвовали экс-глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям по операции также был привлечен глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.
Политик добавил, что доставку исполнителей на место обеспечивал, в том числе Игорь Палица, руководящий акцией на месте. Сообщается, что за «успешное» проведение 6 мая 2014 года его назначили губернатором Одесской области.
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Как утверждает Медведчук, в обсуждении участвовали экс-глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям по операции также был привлечен глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский.
Политик добавил, что доставку исполнителей на место обеспечивал, в том числе Игорь Палица, руководящий акцией на месте. Сообщается, что за «успешное» проведение 6 мая 2014 года его назначили губернатором Одесской области.
«То, что за 10 лет это страшное, жестокое преступление, а только официальное число заживо сожженных — 48 человек, не заинтересовало западную «демократию», говорит о том, что идеологами, заказчиками и исполнителями были нацисты, которых иначе как озверевшими фашистами назвать нельзя», — подытожил Медведчук.Читайте также:
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Алина Юрчак