В Петербурге задержали двух баранов на каршеринге

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В Петербурге сотрудники ДПС остановили каршеринг с живыми баранами в багажнике.
Об этом рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте». По их данным, в салоне автомобиля находились пять мигрантов из Узбекистана. При этом разрешение на нахождение в стране было только у двоих из них.
Кроме этого, автоинспекторы обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов, которые задыхались в душном пространстве. Сотрудникам полиции пришлось их отпаивать.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре хозяева оставили пса в салоне машины, припаркованной на солнцепеке. Все случилось на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около +30°С.
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Кроме этого, автоинспекторы обнаружили в багажнике автомобиля двух живых баранов, которые задыхались в душном пространстве. Сотрудникам полиции пришлось их отпаивать.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре хозяева оставили пса в салоне машины, припаркованной на солнцепеке. Все случилось на парковке парка Галицкого. В этот момент температура на улице составляла около +30°С.
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Алёна Самарева