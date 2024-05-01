Протестующие в Тбилиси пытались сжечь флаг России, но у них ничего не вышло

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Протестующие на митинге в Тбилиси пытались сжечь флаг России разными способами в течение около 10 минут, однако не смогли этого сделать, передает РИА Новости.
Вместо этого они просто порвали его. Участники протеста, выступавшие против закона об иноагентах, привязали государственный символ России к воротам одного из служебных входов в парламент республики.
Несколько человек пытались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек под ободрения со стороны части протестующих, а попытки были зафиксированы телекамерами. После 10 минут бесплодных усилий один из участников протеста сорвал флаг с ворот и порвал его.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси шесть полицейских пострадали при разгоне митинга. По информации пресс-службы полиции, участники акции применили насильственные методы, в результате чего сотрудники полиции получили серьезные травмы.
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Несколько человек пытались поджечь флаг с помощью зажигалок и спичек под ободрения со стороны части протестующих, а попытки были зафиксированы телекамерами. После 10 минут бесплодных усилий один из участников протеста сорвал флаг с ворот и порвал его.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси шесть полицейских пострадали при разгоне митинга. По информации пресс-службы полиции, участники акции применили насильственные методы, в результате чего сотрудники полиции получили серьезные травмы.
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Артем Кузьмин