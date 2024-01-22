Медведев назвал украинцев, проживающих на территориях РФ, русскими

Фото: сайт Кремля
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал украинцев, которые проживают на российской территории, русскими. Так он прокомментировал новый указ президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.
Он также иронично добавил, что Зеленскому «пора завязывать», а то так можно «и Канаду присоединить».
Согласно указу Зеленского, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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«Старший украинский наркоман сделал незатейливый пропагандистский ход, вызванный провалом на фронте. Беспощадно дунув двойную дозу, он подписал указ о территориальных претензиях к России на земли, "исторически заселённые украинцами". Тут и комментировать нечего, поскольку украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он также иронично добавил, что Зеленскому «пора завязывать», а то так можно «и Канаду присоединить».
Согласно указу Зеленского, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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Элина Позднякова