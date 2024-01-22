В Госдуме назвали указ Зеленского оболваниванием подрастающего поколения

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Новый указ президента Украины Владимира Зеленского направлен на оболванивание молодежи. Так считает глава думского комитета по международным делам и председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.
По его словам, данным указом Зеленский пытается фальсифицировать историю и «оболванить подрастающее поколение».
Согласно указу, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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«Указ Зеленского - очередная пиар-акция нацистского режима на фоне угасающего внимания западных спонсоров. Все пассажи про "политические репрессии и депортацию украинцев" - чудовищная ложь в духе геббельсовкой пропаганды», - цитирует РИА Новости Слуцкого.
Согласно указу, Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей являются исторически населенными украинцами территориями РФ.
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Элина Позднякова