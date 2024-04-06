Медведев обвинил Макрона в пособничестве теракту в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Французский президент Эммануэль Макрон содействовал теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом в своем Telegram-канале заявил Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев.
По его мнению, об этом говорят высказывания и действия президента Франции.
Он также добавил, что Макрон был настолько напуган, что пришлось через своих подчиненных отрицать вовлеченность Парижа в этот акт терроризма.
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«Высказывания и действия Макрона, и, что самое главное, его санкции в отношении скрытых операций с бандеровским режимом, могут быть расценены как пособничество в теракте 22 марта», — отметил Медведев.
Он также добавил, что Макрон был настолько напуган, что пришлось через своих подчиненных отрицать вовлеченность Парижа в этот акт терроризма.
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Артем Кузьмин