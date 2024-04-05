«Макрон будет подавать кофе Путину»: Баранец о последствиях помощи Франции Киеву

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В конце февраля текущего года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсуждал с европейскими лидерами отправку войск на Украину. По его словам, такое развитие событий «нельзя исключать». При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно заявлял, что Североатлантический альянс не имеет планов по отправке вооруженных сил для помощи Киеву.
О последствиях появления французских войск на Украине рассказал в беседе с «Радио 1» военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
Макрон также заявлял, что Париж не исключает возможности организации наземной операции на Украине. По его словам, сила Франции заключается в ее способности сделать это.
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«Утверждения западных политиков о том, что войска НАТО не появятся на территории Украины, являются сказками для дураков. Если Макрон отправит свои войска на территорию Украины, то мы будем бить их и в мешках из-под мусора отправлять обратно в Париж. Мы давненько не били французов», — заявил Баранец.
«Макрон доиграется до того, что он будет в белом грязном фартуке подавать кофе президенту России Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу, а они будут кричать "Бистро, бистро!"», — заключил собеседник «Радио 1».
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Элина Позднякова