Макрон назвал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозой комментарии с российской стороны, которые были сделаны по итогам телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Макрон сообщил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.
Французский лидер подчеркнул, что Лекорню в своем отчете по итогу переговоров опирался на факты. Макрон добавил, что комментарии Шойгу были не только угрожающими, но и странными.
Напомним, по данным Министерства обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.
В ходе переговоров Шойгу сообщил, что Москва рассчитывает на то, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» не стоят французские спецслужбы.
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Напомним, по данным Министерства обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу в телефонном разговоре с министром иностранных дел Франции Себастьеном Лекорню предостерег Париж от реализации планов по отправке войск на Украину. Как сообщает РИА Новости, Шойгу заявил, что подобное развитие событий создаст проблемы для самой Франции.
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Екатерина Коршунова