Макрон назвал комментарии Шойгу в разговоре министров обороны угрожающими

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал угрозой комментарии с российской стороны, которые были сделаны по итогам телефонного разговора между министром обороны РФ Сергеем Шойгу и его французским коллегой Себастьяном Лекорню. Об этом Макрон сообщил на церемонии открытия олимпийского центра водных видов спорта под Парижем.