Медведев озвучил сферы, где могут работать участники СВО

Фото: сайт Кремля
Участникам СВО не обязательно ограничиваться только политикой, а можно рассмотреть возможности в образовании и бизнесе. Об этом сообщил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 октября.
Он подчеркнул, что не всем людям в политике нравится депутатская работа, и это нормально. Медведев заявил, что многие уже занимаются депутатской деятельностью, но это не единственная сфера, где можно проявить себя.
Ранее зампред Совбеза РФ высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведев назвал Зеленского «больным наркоублюдком», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.
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«Пусть, в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — цитирует Медведева РИА Новости.
Ранее зампред Совбеза РФ высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Медведев назвал Зеленского «больным наркоублюдком», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.
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Лия Мурадьян