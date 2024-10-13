Медведев высмеял «план победы» Зеленского

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял «план победы», разработанный президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Медведев заявил, что Зеленский – это «больной наркоублюдок», который разработал «план победы», содержащий фактически один пункт о вступлении Украины в НАТО.
Политик предположил, что в случае вступления страны в альянс её выбросят оттуда уже лет через десять. Но до этого члены НАТО будут длительное время подвергать обессиленную и беспомощную Украину извращённому насилию и издевательствам.
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Анастасия Чинкова