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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев одной своей публикацией разгромил страны Североатлантического альянса. Об этом заявил лидер французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
В своей социальной сети Х французский политик с восхищением написал, что Медведев поставил государства НАТО на место, обрушив на них абсолютную правду. Таким образом Филиппо отреагировал на очередную острую публикацию заместителя Совбеза РФ в его телеграм-канале.
В своём посте Дмитрий Медведев написал, что на Западе нет денег на устранение последствий урагана «Милтон» во Флориде и помощь пострадавшим от него, на решение проблем французских аграриев, на возрождение угасающей промышленности Германии. Но зато находятся средства на содержание «безумной пьяной кодлы хохлов в Европе и новое оружие для истребления славян в ходе военного конфликта».
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Александр Бойцов