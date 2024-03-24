Медведев пообещал отомстить за каждого, кто стал жертвой теракта в «Крокусе»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал отомстить за каждого, кто погиб и пострадал в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также в своём посту Медведев закрепил композицию рок-группы «Пикник», концерт которой так и не состоялся на концертной площадке из-за стрельбы ворвавшихся террористов.
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