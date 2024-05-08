В Музее ВВС в Монине в День Победы можно будет побывать бесплатно

Фото: сайт Центрального музея ВВС
В Центральном музее Военно-воздушных сил в рабочем посёлке Монино 9 мая пройдёт День открытых дверей. Посетить его можно будет бесплатно, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Щёлково.
Там уточнили, что в ближайшие праздничные дни, с 8 по 12 мая, музей будет работать без выходных.
Музей Военно-воздушных сил в Подмосковье – единственный авиационный музей в России, основу экспозиции которого составляют настоящие самолёты, вертолёты и другая авиатехника. Экспозиция развёрнута в двух ангарах и шести залах. Площадь закрытых помещений составляет 5,5 тыс. кв. м., открытой стоянки – 20 га.
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Лора Луганская