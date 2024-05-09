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Москва отказалась приглашать на парад Победы послов недружественных стран

Захарова: Россия не пригласила послов недружественных стран на парад Победы
09 мая 2024, 03:18
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Россия не стала отправлять приглашения на парад Победы ослов и официальных лиц недружественных государства. Но это не касается представителей ветеранских общественных организаций соответствующих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт ТАСС.
«Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — заявила Захарова.
Они не приглашались с 2022 года, уточнила дипломат. Как утверждает представитель МИД, режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Они выбирают формулировку «нанесения стратегического поражения». Москва рассматривает это как ведение гибридной войны, отметила Захарова.



6 мая сообщалось, что президент Таджикистана посетит в Москве 9 мая праздничный парад Победы. Приглашение на него Рахмон получил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Популярную социальную сеть обвинили в распространении педофилии
Baza: Блогер пожаловалась на детскую порнографию и педофилию в соцсети Likee
09 мая 2024, 01:48

Фото: istock / SbytovaMN

Социальная сеть Likee заполнена детской порнографией и педофилами. Российские блогеры призвали закрыть к ней доступ. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
Соцсеть Likee от китайской корпорации JOYY Inc вышла в 2017 году и стала «ТикТоком для детей» — большинство контента в соцсети снимали дети. При этом все ролики, как и в других соцсетях, были на премодерации. Возможно, в российском сегменте соцсети что-то сломалось — в ней можно обнаружить сотни роликов с обнаженными детьми.

Блогер Елизавета Степанкова назвала Likee «детским порнхабом» и заявила, что соцсеть привлекла внимание педофилов. Некоторые юные пользователи даже продают свои видео и фото. При этом, как утверждает Степанкова, два года назад модерация работала хорошо и такого контента почти не было.

«Жесткая порнография на прямых эфирах, миллионы треш видео и эфиры с насилием и оскорблением. Тысячи комментариев педофилов под видосами маленьких девочек. Ролики с детьми, удовлетворяющими себя на камеру», — заявила блогер.
Степанкова отправила обращение главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с просьбой рассмотреть вариант о полной блокировке этого приложения на территории России. Мизулина ответила, что «к Likee действительно очень много вопросов и там распространяется недопустимый для детей контент».

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#соцсеть
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В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
Гладков: в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности
09 мая 2024, 01:04

Фото: istock / Stock Dealer

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Телеграм-канале.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — предупредил Гладков.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

Ранее генерал ВСУ назвал последствия наступления ВС РФ для армии Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#опасность
#дома
#Вячеслав Гладков
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В Подмосковье девочка на велосипеде попала под колеса грузовика
В Подмосковье КамАЗ сбил насмерть 11-летнюю девочку на велосипеде
08 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Девочка-подросток погибла, оказавшись под колесами грузовика в Воскресенском районе Московской области.
Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МВД России по региону. Согласно сообщению, трагедия произошла у дома на Центральной улице в деревне Чемодурово.

11-летняя девочка ехала на велосипеде по краю дороги и попала под колеса грузового автомобиля «Камаз», двигавшегося в том же направлении.

Ребенок скончался на месте происшествия. В настоящее время проводится проверка с целью выяснения обстоятельств случившегося.

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#информация
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Дебошир попытался открыть дверь во время полета из Еревана в Москву
08 мая 2024, 20:09

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

На борту самолета «Уральских авиалиний», выполнявшего рейс из Еревана в Москву, произошел инцидент, из-за которого пришлось совершить аварийную посадку.
Как сообщает РЕН ТВ, один из пассажиров во время полета пытался открыть аварийную дверь.

Свидетели сообщили, что во время подъема воздушное судно, молодой человек, находившийся в конце салона, подошел к аварийной двери и стал дергать за ручку.

«Этот парень идет к стюардессе, я видел, как он подходил, перешел за штору, толкнул стюардессу и что-то начал делать. Я моментально подскочил с места в течение трех секунд. Светилась лампочка, дверь была повернута на 90 градусов», — рассказал один из пассажиров, который помог остановить нарушителя.
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#человек
#петербург
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Паразит съел часть мозга Кеннеди-младшего
08 мая 2024, 17:04

Фото: сайт Роберта Кеннеди-младшего

В мозге американского политика Роберта Кеннеди-младшего, который заявил о своем намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, предположительно был обнаружен мертвый паразит, который, вероятно, съел часть его мозга, пишет издание New York Times.
New York Times ссылается на комментарии самого Кеннеди-младшего, которые указывают, что врачи предположили, будто аномалия на его мозговых снимках могла быть вызвана червем, который проник в мозг, съел его часть, а потом умер.

Поначалу политик обратился к врачам из-за проблем с памятью и замутненностью сознания. На снимках выявились темные пятна, которые изначально были приписаны опухоли. Нейрохирурги, исходя из описаний Кеннеди-младшего, предположили, что в его мозге обитает личинка свиного цепня. Некоторые врачи высказали сомнения относительно того, что паразит действительно мог съесть часть его мозга.

Кроме этого, Кеннеди-младший страдал от других серьезных недугов, включая отравление ртутью из-за употребления рыбы с высоким содержанием этого металла в пищу. Также он неоднократно госпитализировался из-за эпизодов фибрилляции предсердий. Врачи отмечают, что как паразитарные инфекции, так и отравление ртутью могут нанести вред мозгу, но в некоторых случаях пациенты полностью выздоравливают.

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#всу
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В петербургской школе в рюкзаке шестиклассника взорвалась граната для страйкбола
08 мая 2024, 16:53

Фото: istockphoto/by sonmez

В рюкзаке ученика шестого класса школы № 635 в Санкт-Петербурге взорвалась граната. К счастью не боевая, а страйкбольная — точная копия противопехотной РГД.
После чрезвычайного происшествия в учебное заведение на Планерной улице приехали полицейские и пожарные, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Удачно, что граната не сдетонировала в тот момент, когда рюкзак был за спиной у мальчика. На парте, где стоял рюкзак, после разрыва игрового боеприпаса остался выжженный след.

По информации телеграм-канала, ребёнок купил гранату для страйкбола в магазине и принёс в школу, чтобы похвастаться перед одноклассниками. Вероятно, чека расшаталась от тряски, и граната сдетонировала в рюкзаке. По факту инцидента проводится проверка.

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#санкт-петербург
#школа
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Задержан бойца ММА, въехавший на Porshe в разводную часть моста в Петербурге
08 мая 2024, 16:22

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Москве сотрудники петербургской полиции задержали бойца ММА Ибрагима Исламова. В ночь на 25 апреля, будучи за рулём автомобиля Porshe, он выехал на встречную полосу и врезался в разводную часть Троицкого моста в Санкт-Петербурге.
После этого горе-водитель сбежал с места аварии, предварительно накрутив несколько нервных кругов под камерами видеонаблюдения, сообщает сетевое издание «Рен ТВ». Выяснилось, что дорогую иномарку нарушитель взял в аренду. После изучения записей видеокамер его быстро вычислили. Это оказался 25-летний боец ММА Ибрагим Исламов.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств). Петербургские полицейские задержали Исламова в ходе служебной командировки в Москву. Он находился в съёмной квартире на Люблинской улице.

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Мигрант едва не убил заступившегося за девушку ветерана СВО
08 мая 2024, 16:03

Фото: iStock/zoka74

В Подмосковье двое граждан Таджикистана напали на ветерана спецоперации, который заступился за девушку.
По данным Telegram-канала Readovka, военнослужащий приехал в отпуск и пошел с товарищем в ресторан. В заведении к ним подбежала девушка и попросила помочь ее подруге, которую удерживали на улице двое таджиков.

Как отметил боец, он не мог остаться в стороне, вышел и увидел, что один из мигрантов схватил девушку за горло. Мужчина потребовал отпустить ее. В ответ мигранты обложили его отборным матом, после чего накинулись на него с кулаками.

Один из них три раза пырнул бойца ножом в спину. Мужчине удалось спастись, когда он упал и начал терять сознание, иностранцы сбежали.

Задержать их пока не удалось. Сам боец через несколько дней отправиться обратно в зону спецоперации.

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Жителя Иваново похитили, избили и голым оставили умирать на улице
08 мая 2024, 15:53

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении двух ранее судимых местных жителей. Они обвиняются в похищении человека, повлекшем за собой по неосторожности смерть потерпевшего.
Как установили следователи, вечером 5 мая злоумышленники приехали в Иваново к своему знакомому, сообщает телеграм-канал регионального Следственного управления СК России. Они насильно вывели его из квартиры, посадили в автомобиль и отвезли в район деревни Крюково Ивановского района.

Там фигуранты вывели потерпевшего из машины и избили его, нанеся множественные удары по голове и телу. Затем они заставили мужчину полностью раздеться. Забрав себе его одежду, они оставили избитого на улице. Тело 59-летнего потерпевшего нашли наутро местные жители.

Оба фигуранта задержаны. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 126 УК РФ. Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

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