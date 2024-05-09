Москва отказалась приглашать на парад Победы послов недружественных стран

Фото: сайт МИД РФ
Россия не стала отправлять приглашения на парад Победы ослов и официальных лиц недружественных государства. Но это не касается представителей ветеранских общественных организаций соответствующих стран. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт ТАСС.
«Нет, недружественные страны на парад третий год приглашаться не будут», — заявила Захарова.Они не приглашались с 2022 года, уточнила дипломат. Как утверждает представитель МИД, режимы в этих странах проводят агрессивную политику в отношении Российской Федерации. Они выбирают формулировку «нанесения стратегического поражения». Москва рассматривает это как ведение гибридной войны, отметила Захарова.
6 мая сообщалось, что президент Таджикистана посетит в Москве 9 мая праздничный парад Победы. Приглашение на него Рахмон получил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
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