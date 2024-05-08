Подмосковным ветеранам вручили подарочные наборы в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья
В Московской области ветеранам вручили подарочные наборы в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Уточняется, что в поздравлении ветеранов приняли участие сотрудники банка ВТБ, представители администраций городских округов региона, депутатского корпуса муниципалитетов и общественных организаций.
Ветеранам выразили благодарность в торжественной обстановке и вручили более 1100 подарочных наборов. Кроме того, участники мероприятия смогли пообщаться со свидетелями Великой Победы и их семьями.
Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победы от 15 до 25 тысяч рублей.
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Ветеранам выразили благодарность в торжественной обстановке и вручили более 1100 подарочных наборов. Кроме того, участники мероприятия смогли пообщаться со свидетелями Великой Победы и их семьями.
«Стало доброй традицией проведение подобных акций и участие в социально значимых проектах банком ВТБ совместно с правительством Московской области и администрациями городских округов», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в Московской области ветеранам Великой Отечественной войны перечисляют ко Дню Победы от 15 до 25 тысяч рублей.
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Элина Позднякова