Медведев прибыл на прощание с главой Верховного суда Лебедевым

Фото: сайт Кремля
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Колонный зал Дома Союзов, где проходит прощание с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, что в возрасте 80 лет 23 февраля скончался Вячеслав Лебедев. С 1989 года он занимал пост председателя Верховного суда РСФСР, а с 1991 года был председателем Верховного суда России.
Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Почётный караул несёт службу во время церемонии. Лебедева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.
Ранее сообщалось, что на прощание с Лебедевым прибыл президент России Владимир Путин.
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Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Почётный караул несёт службу во время церемонии. Лебедева похоронят сегодня на Новодевичьем кладбище.
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Анастасия Чинкова