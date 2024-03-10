Медведев прокомментировал оговорку Байдена

Фото: kremlin.ru
В своём Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который в интервью перепутал Афганистан и Ирак с Украиной.
Медведев охарактеризовал высказывание Байдена как «редкое проявление глупости», сопроводив свои слова коротким роликом, на котором президент США говорит о том, что Штатам «не стоило вмешиваться в Украину».
В ответ Медведев опубликовал тот же видеоролик в социальной сети X, добавив комментарий: «глупцы и безумцы произносят правду».
Ранее в интервью каналу MSNBC Байден заявил, что США не должны были вмешиваться в Украину в период, когда они искали лидера «Аль-Каиды»* Усаму бен Ладена, которого позже ликвидировали. После этого уточнения он добавил, что США также не должны были вмешиваться в Ирак и Афганистан.
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В ответ Медведев опубликовал тот же видеоролик в социальной сети X, добавив комментарий: «глупцы и безумцы произносят правду».
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Артем Кузьмин