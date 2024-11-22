«Вы же этого хотели»: Медведев оценил удар «Орешником» по Украине

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал удар российским ракетным комплексом «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Вы же этого хотели? Ну, вы это и получили, черт возьми! Удар гиперзвуковой баллистической ракетой», — написал Медведев в соцсети X.
Он также прикрепил к посту кадры удара «Орешника» по заводу Южмаш в Днепропетровске.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. Он отметил, что новые ракеты «Орешник» обладают скоростью до 10 махов (2,5–3 км в секунду). На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
По словам Путина, Россия пошла на этот шаг в ответ на применение Украиной американских и британских дальнобойных ракет для ударов по Брянской и Курской областям.
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