«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»

Рамзан Кадыров (Фото: официальный TG-канал Р. Кадырова)
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал удар по Украине гиперзвуковой ракетной системой «Орешник». Он полностью поддержал президента России Владимира Путина и заявил, что уже пора продемонстрировать Западу всю разрушительную мощь российского оружия.
Он отметил, что вместе с десятками тысяч бойцов СВО давно ждал подобного заявления Верховного Главнокомандующего. По мнению Кадырова, уже давно пора «накрыть тротилом» тыловые военные объекты в ответ на удары дальнобойными ракетами.
Путин верно подметил, что использование западных дальнобойных ракет невозможно без участия стран-изготовителей, отметил глава Чечни. Он считает, что после использования «Орешника», многие представители Запада начнут намекать на начало переговоров. Однако Кадыров считает, что переговоры можно будет начинать только при условии выполнения всех требований России без каких-либо снисхождений.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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Путин верно подметил, что использование западных дальнобойных ракет невозможно без участия стран-изготовителей, отметил глава Чечни. Он считает, что после использования «Орешника», многие представители Запада начнут намекать на начало переговоров. Однако Кадыров считает, что переговоры можно будет начинать только при условии выполнения всех требований России без каких-либо снисхождений.
«Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
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Элина Позднякова