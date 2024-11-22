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«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»

Кадыров: пора продемонстрировать Западу всю убийственную мощь оружия РФ
Рамзан Кадыров (Фото: официальный TG-канал Р. Кадырова)

Рамзан Кадыров (Фото: официальный TG-канал Р. Кадырова)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал удар по Украине гиперзвуковой ракетной системой «Орешник». Он полностью поддержал президента России Владимира Путина и заявил, что уже пора продемонстрировать Западу всю разрушительную мощь российского оружия.
Он отметил, что вместе с десятками тысяч бойцов СВО давно ждал подобного заявления Верховного Главнокомандующего. По мнению Кадырова, уже давно пора «накрыть тротилом» тыловые военные объекты в ответ на удары дальнобойными ракетами.

Путин верно подметил, что использование западных дальнобойных ракет невозможно без участия стран-изготовителей, отметил глава Чечни. Он считает, что после использования «Орешника», многие представители Запада начнут намекать на начало переговоров. Однако Кадыров считает, что переговоры можно будет начинать только при условии выполнения всех требований России без каких-либо снисхождений.



«Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ
Хакеры RaHDit: На Украине ВСУ могут призвать 367тысяч ВИЧ-инфицированных
22 ноября 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломала базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
Об этом представитель группы рассказал РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что цель обнародования этого списка — показать мобилизационный потенциал этой группы населения и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе, которую могут представлять военнопленные и беженцы с Украины.

14 ноября официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телеканала заявил о готовности властей страны к мобилизации на военную службу ВИЧ-инфицированных.

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ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол
Марочко: ВСУ сбросили человеческие тела в реку Оскол
22 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Житель Харьковской области случайно увидел, как боевики ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Число трупов человек посчитать не смог, так как сильно испугался и убежал. После этого рыбаки обнаружили фрагменты человеческих останков ниже по течению от участка сброса.

Причина смерти людей и их личности неизвестна.

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ВС РФ впервые ударили по Украине ракетой «Орешник», ВСУ перебросили элитную бригаду под Курск: последние новости СВО
22 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по военным объектам на территории Украины. В Курскую область на фоне успеха ВС РФ срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Подробнее о событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Владимир Путин сообщил об ударе по «Южмашу» в Днепре


Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к военнослужащим и гражданам России, чтобы проинформировать о ситуации в зоне специальной военной операции. Он сообщил о применении западного дальнобойного оружия по территории России, отметив, что противник не достиг своих целей после ударов.

Российские войска использовали новейшую систему средней дальности «Орешник». Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске было успешно поражено баллистической ракетой с гиперзвуковым безъядерным оснащением, отметил президент. По его словам, существующие системы противоракетной обороны, включая американские элементы в Европе, не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», поскольку новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2–3 км в секунду.


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Курская область


В Курскую область был срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Сальза» изданию РИА Новости. По его информации, данное подразделение будет активно заниматься минированием тыловых зон в Курской области с помощью беспилотников. Также он отметил, что бойцы этого батальона получают оснащение непосредственно от стран ЕС и США.

За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери в 150 человек. Сообщается, что ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области с использованием системы Himars, выпустив 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово, сообщает Министерство обороны РФ.


Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Донецкое направление


На Донецком направлении освобождено село Дальнее. Это событие позволит перекрыть пути снабжения окруженных украинских сил в районах Елизаветовки, Романовки, Ильинки и Анновки, пояснил военный корреспондент Александр Коц. Несмотря на сложную ситуацию, украинские боевики продолжают оставаться в Курахово. По информации Юрия Котенка, в городе не функционируют магазины, частично отсутствует электричество и вода, однако местные жители не покидают свои дома.


Харьковское направление


Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удар по формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и одну 122-мм гаубицу Д-30.

Времевское направление


На Времевском направлении российские вооруженные силы ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новоселке, наступая с направлений Новодонецкого и Ясной Поляны. С позиции Раздольного ВС РФ создают угрозу отрезания противника в Великой (Большой) Новоселке от главной дороги на север (н.п. Богатырь). Предварительно, дорога уже находится под огневым контролем российских войск.

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Угледарское направление


На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед. К западу от Великой Новоселки штурмовики достигли окраины Раздольного и закрепились в восточной части села. С другого фланга российские войска пробивают оборону к северу от Ровнополя и Новодаровки. Со стороны Новодонецкого они продвинулись вдоль реки Шайтанка почти на 4 км к Великой Новоселке. Со стороны Трудового российские части исследуют возможности форсирования реки Сухие Ялы для начала штурма Успеновки.


Покровское направление


На Покровском фронте наблюдается продвижение в Берестках, где село практически полностью под контролем ВС РФ. Активно развивается расширение плацдарма западнее Селидово. Упорные бои продолжаются в районе сел Юрьевка, Пустынка, Желтое, Пушкино и Заря, постепенно сдвигая фронт на запад. В районе Лысовки и Сухого Яра артиллерия успешно отражает контратаки противника и наносит удары по его коммуникациям и позициям.

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ВСУ авиаударом уничтожили девятиэтажный дом в Селидово
Житель Селидово: самолет ВСУ ударил ракетой по девятиэтажному жилому дому
22 ноября 2024, 08:57

Фото: iStock/lusia599

Украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в Селидово, судьба жильцов неизвестна. Об этом рассказал житель города, его слова передает РИА Новости.
По его словам, в Селидово ВСУ творили беспредельные вещи.

«Со стороны Красноармейска (Покровск) сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина.

При этом он затруднился оценить число жертв и пострадавших после такого удара, но отметил, что дом выгорел полностью.

Напомним, об освобождении Селидово стало известно 29 октября. Тогда об этом сообщило Минобороны РФ.

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Стало известно об успехах ВС РФ в районе Макеевки
Марочко: ВС РФ уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Макеевки
22 ноября 2024, 08:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

Российские военные уничтожили укрепрайон ВСУ в районе Макеевки в ЛНР и заняли позиции противника. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«В ходе активных боевых действий нашим войскам удалось уничтожить укрепрайон противника западнее населенного пункта Макеевка, а также занять оставленные украинскими боевиками позиции», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, армия России имеет значительное преимущество в указанном районе, так как действия российских штурмовиков прикрываются со стратегической высоты, которая была занята ранее.

Кроме того, ВС РФ имеют там численное преимущество и могут активно продавливать оборону ВСУ.

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Стала известна позиция Европы в вопросе капитуляции Украины из-за Трампа
FT: Европа не ожидает капитуляции Украины после прихода Трампа
22 ноября 2024, 08:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководства европейских стран не считают, что Украина будет вынуждена капитулировать после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
«Трамп хочет решить эту проблему, но не любой ценой. Это не может быть капитуляцией Украины», — говорится в статье.

На Западе считают, что Трамп все же может подписать соглашение о гарантиях безопасности по Украине, но без вступления Киева в НАТО, отмечает издание.

Уточняется, что команда Трампа склоняется к корейскому варианту окончания конфликта, когда разделение сторон происходит по выбранной границе. При этом действия по обеспечению этого договора еще не известны.

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Путин обратился к российским военным после удара Киева западными ракетами по РФ
22 ноября 2024, 08:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин обратился к личному составу Вооружённых сил РФ по поводу атак по территории России с использованием западных ракет дальнего радиуса действия. Он заявил о праве России на ответные удары.
Накануне, 21 ноября, российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.

Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.

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#пво
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Элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра» переброшен в Курскую область
Боец «Ахмата»: в Курской области действует элитный батальон ВСУ «Птицы Мадьяра»
22 ноября 2024, 07:51

Фото: iStock/Diy1

Украинское командование перебросило в Курскую область элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра». Об этом рассказал командир бронегруппы с позывным «Сальза» сводной артгруппы «Пресса», которая участвует в боевых действиях в составе спецназа «Ахмат», передает РИА Новости.
«По разведданным и радиоперехватам было сообщение о том, что в ночь на сегодняшнее число будет производиться минирование тыловых зон с помощью беспилотных летательных аппаратов», — рассказал российский боец.

По его словам, украинское командование отправило в Курскую область спецподразделение БПЛА «Птицы Мадьяра», которое оснащается странами ЕС и США. Именно этим оборудованием боевики минируют и совершают другие диверсии, пояснил «Сальза».

Он отметил, что украинским боевикам безразлично, кто пострадает от их действий – мирное население, животные или военные.

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#сша
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#животные
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Минувшей ночью сбиты 23 украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях
22 ноября 2024, 07:37

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны ликвидировали 23 украинских беспилотника в Брянской и Калужской областях. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 23 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 12 вражеских дронов было ликвидировано в Брянской области, девять — в Калужской, и два – в Курской.

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша подтвердил, что в регионе ликвидировано шесть украинских БПЛА на окраине Калуги и еще один в Дзержинском районе.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о ликвидации за ночь 11 дронов.

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