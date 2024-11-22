США знали о планах РФ применить экспериментальное оружие

Фото: iStock/vadimrysev
США заранее предупредили Украину и её союзников о том, что Россия планирует применить экспериментальное вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
«США сообщили Украине и ее партнерам о вероятности использования Россией экспериментального вида вооружения», — говорится в статье.
По данным издания, Киев хочет попросить у западных партнеров новые системы ПВО, которые могли бы перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, например систему противоракетной обороны THAAD, разработанную корпорацией Lockheed Martin.
Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.
Читайте также:
«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»
«Вы же этого хотели»: Медведев оценил удар «Орешником» по Украине
На Западе высказались, что пуск «Орешника» — это сигнал
Элина Позднякова