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США знали о планах РФ применить экспериментальное оружие

Bloomberg: США предупредили Киев о планах РФ применить экспериментальное оружие
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

США заранее предупредили Украину и её союзников о том, что Россия планирует применить экспериментальное вооружение. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американских властей.
«США сообщили Украине и ее партнерам о вероятности использования Россией экспериментального вида вооружения», — говорится в статье.

По данным издания, Киев хочет попросить у западных партнеров новые системы ПВО, которые могли бы перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, например систему противоракетной обороны THAAD, разработанную корпорацией Lockheed Martin.



Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по «Южмашу». На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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МИД КНР призвал стороны к сдержанности после ударов по РФ и выступления Путина
22 ноября 2024, 10:57

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

В министерстве иностранных дел Китая призвали стороны украинского конфликта к сдержанности. Обращение МИД КНР появилось после нанесения Киевом ударов западным дальнобойным оружием вглубь территории России и видеообращения президента РФ к Вооружённым силам и гражданам страны.
В своей речи российский лидер анонсировал ответные меры на нанесение ударов западными ракетами дальнего радиуса действия по территории РФ. Он подчеркнул, что осуществление таких ударов с использованием систем ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании невозможно без участия специалистов из тех стран, где это оружие изготавливалось.

Владимир Путин заявил о праве России на ответные меры, частью которых стал удар, нанесённый накануне по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. При атаке использовался новейший российский ракетный комплекс «Орешник». Президент уточнил, что ракета при проведении испытаний не была оснащена ядерным зарядом.

Китай призвал противоборствующие стороны к сдержанности. Этот призыв выглядит особенно актуальным на фоне недавнего заявления официального представителя Стратегического командования американского министерства обороны, контр-адмирала Томаса Бьюкенена о возможности обмена ядерными ударами.

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#сша
#оружие
#владимир путин
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#ракета
#удар
#рф
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В Пентагоне подтвердили, что Россия предупредила США о запуске ракеты «Орешник»
22 ноября 2024, 10:56

Фото: iStock/PavelRodimov

Россия предупредила США о планах провести тестовый запуск новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами в четверг.
Накануне президент России Владимир Путин выступил со специальным видеообращением, в ходе которого заявил об успешно проведённом испытании ракеты «Орешник».

США были незадолго до запуска уведомлены по каналом снижения ядерной опасности, подчеркнула Сингх.

Также пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Россия за 30 минут до запуска уведомила Вашингтон о своих планах.

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Боец ВС РФ рассказал о зверствах ВСУ в Курской области
Боец ВС РФ: боевики ВСУ избивали стариков в Курской области
22 ноября 2024, 10:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ избивали пожилых людей и использовали мирное население в качестве живого щита в Курской области. Об этом рассказал доброволец российского отряда «Барс-Курск» с позывным «Тайшет», передает ТАСС.
Он рассказал, что переехал вместе с женой в Курскую область из Сибири пять лет назад. Купили дом в селе Снагость, обустроились и жили хорошо.

«Девятого числа зашли фашисты, уничтожили все, что у нас было. Дом сгорел, сада не осталось. Мы сидели в подвале больше месяца. Периодически выводили на расстрел, ставили к дому на растяжки, стреляли над головой, потом опять закидывали в подвал», — рассказал «Тайшет».

Когда село было освобождено от украинских боевиков, мужчина решил вступить в «Барс-Курск».

По словам бойца, боевики ВСУ избивали пожилых людей не только руками, но и прикладами автоматов. Они также намеренно прикрывались мирным населением, ставили установки в огородах и стреляли оттуда, чтобы российские военные не могли ответить.

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ВС РФ перемололи лучшие части ВСУ и сорвали кампанию 2025 года, заявил Белоусов
22 ноября 2024, 10:33

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Российские войска перемололи лучшие части ВСУ в зоне ответственности группировки «Север». Об этом сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на командном пункте. Соответствующее видео представлено в Telegram-канале оборонного ведомства.
Белоусов провёл совещание на пункте управления, в ходе которого заслушал доклады командиров.

Министр подчеркнул, что военные провели работу, в результате которой удалось «перемолоть» лучшие части украинской армии. В настоящее время ускорилось продвижение. Тем самым ВС РФ, по сути, сорвали всю кампанию 2025 года.

Командующий группировкой войск «Север» Александр Лапин доложил главе Минобороны о ходе выполнения боевых задач и особенностях применения различных видов вооружения.

В ходе посещения одного из полигонов Белоусов проверил организацию боевой подготовки, а также вручил военным государственные награды.

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#вооружения
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Российские хакеры опубликовали список пациентов с ВИЧ, которых могут призвать в ВСУ
Хакеры RaHDit: На Украине ВСУ могут призвать 367тысяч ВИЧ-инфицированных
22 ноября 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Российские хакеры из группировки RaHDit («Злые русские хакеры» ) взломала базу данных министерства здравоохранения Украины. Согласно информации ведомства, 367 тысяч пациентов с ВИЧ могут призвать в армию.
Об этом представитель группы рассказал РИА Новости. Собеседник агентства пояснил, что цель обнародования этого списка — показать мобилизационный потенциал этой группы населения и тем самым предупредить российские службы здравоохранения о потенциальной угрозе, которую могут представлять военнопленные и беженцы с Украины.

14 ноября официальный представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире всеукраинского телеканала заявил о готовности властей страны к мобилизации на военную службу ВИЧ-инфицированных.

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ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол
Марочко: ВСУ сбросили человеческие тела в реку Оскол
22 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/Петр Ткаченко

Житель Харьковской области случайно увидел, как боевики ВСУ сбросили несколько человеческих тел в реку Оскол западнее Ковшаровки. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«По его словам, к реке подъехал грузовик с эмблемами ВФУ, после чего четверо военнослужащих в форме украинского образца начали вытягивать и сбрасывать обнаженные человеческие тела», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Число трупов человек посчитать не смог, так как сильно испугался и убежал. После этого рыбаки обнаружили фрагменты человеческих останков ниже по течению от участка сброса.

Причина смерти людей и их личности неизвестна.

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ВС РФ впервые ударили по Украине ракетой «Орешник», ВСУ перебросили элитную бригаду под Курск: последние новости СВО
22 ноября 2024, 09:39

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска впервые применили гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» по военным объектам на территории Украины. В Курскую область на фоне успеха ВС РФ срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Подробнее о событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Владимир Путин сообщил об ударе по «Южмашу» в Днепре


Президент РФ Владимир Путин 21 ноября выступил с обращением к военнослужащим и гражданам России, чтобы проинформировать о ситуации в зоне специальной военной операции. Он сообщил о применении западного дальнобойного оружия по территории России, отметив, что противник не достиг своих целей после ударов.

Российские войска использовали новейшую систему средней дальности «Орешник». Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске было успешно поражено баллистической ракетой с гиперзвуковым безъядерным оснащением, отметил президент. По его словам, существующие системы противоракетной обороны, включая американские элементы в Европе, не способны перехватывать такие ракеты, как «Орешник», поскольку новейшие российские ракеты атакуют цели со скоростью 2–3 км в секунду.


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Курская область


В Курскую область был срочно направлен спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», который считается элитным в украинской армии. Об этом сообщил боец спецназа «Ахмат» с позывным «Сальза» изданию РИА Новости. По его информации, данное подразделение будет активно заниматься минированием тыловых зон в Курской области с помощью беспилотников. Также он отметил, что бойцы этого батальона получают оснащение непосредственно от стран ЕС и США.

За последние сутки украинские вооруженные силы понесли потери в 150 человек. Сообщается, что ВСУ обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области с использованием системы Himars, выпустив 11 американских ракет и одну управляемую авиационную бомбу. В свою очередь, подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Дарьино, Лебедевка, Леонидовка, Малая Локня, Никольский, Новоивановка и Свердликово, сообщает Министерство обороны РФ.


Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Донецкое направление


На Донецком направлении освобождено село Дальнее. Это событие позволит перекрыть пути снабжения окруженных украинских сил в районах Елизаветовки, Романовки, Ильинки и Анновки, пояснил военный корреспондент Александр Коц. Несмотря на сложную ситуацию, украинские боевики продолжают оставаться в Курахово. По информации Юрия Котенка, в городе не функционируют магазины, частично отсутствует электричество и вода, однако местные жители не покидают свои дома.


Харьковское направление


Министерство обороны сообщает, что подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли удар по формированиям 116-й бригады теробороны и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Лебедевка и Казачья Лопань. Потери ВСУ составили до 145 военнослужащих, два танка, 11 боевых бронированных машин и одну 122-мм гаубицу Д-30.

Времевское направление


На Времевском направлении российские вооруженные силы ведут бои на подступах к Раздольному и Великой (Большой) Новоселке, наступая с направлений Новодонецкого и Ясной Поляны. С позиции Раздольного ВС РФ создают угрозу отрезания противника в Великой (Большой) Новоселке от главной дороги на север (н.п. Богатырь). Предварительно, дорога уже находится под огневым контролем российских войск.

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Угледарское направление


На Угледарском направлении российские силы уверенно продвигаются вперед. К западу от Великой Новоселки штурмовики достигли окраины Раздольного и закрепились в восточной части села. С другого фланга российские войска пробивают оборону к северу от Ровнополя и Новодаровки. Со стороны Новодонецкого они продвинулись вдоль реки Шайтанка почти на 4 км к Великой Новоселке. Со стороны Трудового российские части исследуют возможности форсирования реки Сухие Ялы для начала штурма Успеновки.


Покровское направление


На Покровском фронте наблюдается продвижение в Берестках, где село практически полностью под контролем ВС РФ. Активно развивается расширение плацдарма западнее Селидово. Упорные бои продолжаются в районе сел Юрьевка, Пустынка, Желтое, Пушкино и Заря, постепенно сдвигая фронт на запад. В районе Лысовки и Сухого Яра артиллерия успешно отражает контратаки противника и наносит удары по его коммуникациям и позициям.

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«Весь Запад содрогнется от страха и безысходности»: реакция Кадырова на удар «Орешника»
Кадыров: пора продемонстрировать Западу всю убийственную мощь оружия РФ
22 ноября 2024, 09:26

Рамзан Кадыров (Фото: официальный TG-канал Р. Кадырова)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал удар по Украине гиперзвуковой ракетной системой «Орешник». Он полностью поддержал президента России Владимира Путина и заявил, что уже пора продемонстрировать Западу всю разрушительную мощь российского оружия.
Он отметил, что вместе с десятками тысяч бойцов СВО давно ждал подобного заявления Верховного Главнокомандующего. По мнению Кадырова, уже давно пора «накрыть тротилом» тыловые военные объекты в ответ на удары дальнобойными ракетами.

Путин верно подметил, что использование западных дальнобойных ракет невозможно без участия стран-изготовителей, отметил глава Чечни. Он считает, что после использования «Орешника», многие представители Запада начнут намекать на начало переговоров. Однако Кадыров считает, что переговоры можно будет начинать только при условии выполнения всех требований России без каких-либо снисхождений.

«Необходимо продемонстрировать всю убийственную мощь российского дальнобойного оружия, чтобы не только украинские нацисты, но и весь Запад содрогнулся от страха и безысходности перед нашими передовыми военными разработками. Они хотели настоящей войны с Россией? Так пусть досыта её получат!» — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Утром 21 ноября ВС Украины заявили, что Россия нанесла удар по Днепропетровску межконтинентальной баллистической ракетой. Вечером того же дня президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ испытали новейший российской ракетный комплекс «Орешник», ударив по Южмашу. На сегодняшний день сбить такую ракету невозможно.

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ВСУ авиаударом уничтожили девятиэтажный дом в Селидово
Житель Селидово: самолет ВСУ ударил ракетой по девятиэтажному жилому дому
22 ноября 2024, 08:57

Фото: iStock/lusia599

Украинский самолет нанес авиаудар по девятиэтажному жилому дому в Селидово, судьба жильцов неизвестна. Об этом рассказал житель города, его слова передает РИА Новости.
По его словам, в Селидово ВСУ творили беспредельные вещи.

«Со стороны Красноармейска (Покровск) сошел самолет, не скрываясь, никуда не торопясь, не прикрываясь ничем, сделал ракетный залп по жилому девятиэтажному дому», — рассказал мужчина.

При этом он затруднился оценить число жертв и пострадавших после такого удара, но отметил, что дом выгорел полностью.

Напомним, об освобождении Селидово стало известно 29 октября. Тогда об этом сообщило Минобороны РФ.

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