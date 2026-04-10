Медведев стал главредом учебников по одному школьному предмету

Зампред Совбеза РФ Медведев стал главредом учебников по обществознанию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил главным редактором линейки государственных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации пособий.