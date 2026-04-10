Медведев стал главредом учебников по одному школьному предмету
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступил главным редактором линейки государственных учебников по обществознанию для 9-11 классов. Об этом сообщила заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова в ходе презентации пособий.
По ее словам, ведомство обратилось к Медведеву с соответствующей просьбой в прошлом году. Замминистра отметила, что предложения и правки политика нашли отражение в итоговой версии учебников, а также в федеральных государственных образовательных стандартах и рабочих программах по предмету.
В пресс-службе зампреда Совбеза уточнили, что он работал над пособиями на безвозмездной основе. В авторский коллектив, как добавила Колударова, вошли профессиональные юристы, экономисты, социологи и историки, включая преподавателей вузов.
Глава общественного совета при Минпросвещения, учитель истории и обществознания Дмитрий Лутовинов назвал обновление курса давно назревшей мерой. Он отметил, что предмет должен меняться вместе с обществом.
