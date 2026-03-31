Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным с 2027 года
Министерство просвещения России планирует ввести обязательное изучение второго иностранного языка в школах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства.
Совет министерства по федеральным государственным образовательным стандартам уже одобрил проект ФГОС для среднего общего образования. Новая норма начнёт действовать с 1 сентября 2027 года.
Согласно документу, учебный план включает ряд обязательных предметов. В список вошли русский язык, литература, родной язык, иностранный язык, второй иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, основы безопасности и защиты Родины, а также физическая культура. Школьники будут изучать эти дисциплины на базовом или углублённом уровне.
