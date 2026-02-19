Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах
Минпросвещения России введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов, приказ вступит в силу 1 сентября и начнет действовать в приемную кампанию 2027/2028 учебного года. Об этом РИА Новости сообщил руководитель ведомства Сергей Кравцов.
Он отметил, что при поступлении на педагогические направления, такие как математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык и литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию. Вместо него абитуриентам нужно сдать профильный предмет.
Кравцов подчеркнул, что эти изменения призваны подготовить высококвалифицированных и целеустремленных специалистов. По мнению министра просвещения РФ, такой подход позволит будущим учителям еще во время обучения осознать значимость своей профессии и быть уверенными в своем трудоустройстве после завершения учебы.
Читайте также: