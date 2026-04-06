В Минпросвещения ответили, когда в школах может появиться оценка за поведение
Внедрение системы оценки поведения школьников по всей стране возможно с 1 сентября 2027 года при условии успешного завершения текущей апробации. Об этом заявила заместитель министра просвещения Ольга Колударова на XVI Петербургском международном образовательном форуме.
В настоящее время механизм тестируется в семи регионах, в эксперименте участвуют около двух тысяч учащихся. Как уточнила главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева, оценка будет выставляться коллегиально — классными руководителями, учителями-предметниками и педагогами-психологами. При этом учтут несколько параметров — дисциплину, соблюдение норм общения и социальную активность.
В министерстве подчеркнули, что ключевой критерий — выполнение учениками основных обязанностей. Сюда входит старательное обучение, прилежное поведение и участие в общественной жизни школы.
Ранее стало известно, что Минпросвещения планирует сделать второй иностранный язык обязательным с 2027 года.
