Медведев: Россия может требовать от Финляндии возмещения ущерба после ВОВ

08 сентября 2025, 18:17

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет полное право требовать от Финляндии возмещения ущерба, который был причинен страной в годы ВОВ. Об этом сообщает ТАСС.





Как объяснил Медведев, после вступления в НАТО финские власти перестали соблюдать договоренности, которые заключили в 1947 году. Тогда было заложено 300 млн долларов репараций, а выплачено 226,5 млн. К тому же Финляндия не соблюдает условия договора 1992 года, по которому страна отказывалась использовать вооруженные силы за пределами своей территории.





«Нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — сказал Медведев.