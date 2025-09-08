Медведев: Россия может требовать от Финляндии возмещения ущерба после ВОВ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия имеет полное право требовать от Финляндии возмещения ущерба, который был причинен страной в годы ВОВ. Об этом сообщает ТАСС.
Как объяснил Медведев, после вступления в НАТО финские власти перестали соблюдать договоренности, которые заключили в 1947 году. Тогда было заложено 300 млн долларов репараций, а выплачено 226,5 млн. К тому же Финляндия не соблюдает условия договора 1992 года, по которому страна отказывалась использовать вооруженные силы за пределами своей территории.
«Нет военно-политической составляющей договора — значит, нет и нашего отказа от закрытия компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», — сказал Медведев.