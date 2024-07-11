Медведев заявил о крупных планах в производстве химии и порохов

Фото: IStock/Екатерина Штукина
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
Ранее он заявлял о необходимости решить проблему с «экстремально» низкими зарплатами инженеров. Он отметил, что ситуация, при которой работники этой профессии получают меньше курьеров, является неприемлемой.
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Олег Дикий