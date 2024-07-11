Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО

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Путь Киева в НАТО должен завершиться исчезновением Украины или альянса. Об этом в своем Telegram-канале написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Мы должны сделать всё, чтобы «необратимый путь Украины» в НАТО завершился либо исчезновением Украины, либо исчезновением НАТО. А лучше и того, и другого», — заявил он.
Так зампред Совбеза РФ отреагировал на вашингтонскую Декларацию НАТО, в которой страны-участницы альянса обязуются поддерживать Украину.
Ранее сообщалось, что в совместную декларацию итогов саммита НАТО в Вашингтоне включили пункт о будущем Украины. Согласно коммюнике, она «находится на необратимом пути в альянс», но пригласить страну в него будут готовы, когда все союзники согласятся на это.
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что смена декораций в Штатах может повлиять на решимость Киева начать переговоры, приостановив военные действия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова