Медведица пришла на свадьбу с двумя медвежатами

23 октября 2026, 17:02

В Теннеси медведица с двумя медвежатами прервали свадьбу

Фото: iStock/USO

В штате Теннесси, США, жених и невеста Фабиола и Остин Касперек встретились на свадебном торжестве с медведями. Об этом пишет издание People.