Медведица пришла на свадьбу с двумя медвежатами
В штате Теннесси, США, жених и невеста Фабиола и Остин Касперек встретились на свадебном торжестве с медведями. Об этом пишет издание People.
15 октября пара венчалась в городе Пиджен-Фордж. По словам молодоженов, им не сообщили о возможной встрече с черными медведями, хотя церемония проходила в местах их обитания.
Примерно через десять минут после начала свадьбы Фабиола услышала, как кто-то из гостей ахнул. Обернувшись, она увидела, что на праздник пришли медведица с двумя медвежатами, из-за чего церемонию пришлось на время прервать. Реакция людей оказалась разной: одни испугались, другие пытались сфотографировать животных. Сама невеста сохраняла спокойствие и подумала, что этот момент запомнится ей навсегда.
Спустя пять минут на помощь пришел владелец локации. Он отпугнул диких зверей, и они спокойно ушли.
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