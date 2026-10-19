Медведь «явился на прием» в больницу за конфетами

19 октября 2026, 20:20

В США медведь пробрался в больницу за конфетами на Хэллоуин

Фото: istockphoto/xtrekx

В отделение неотложной помощи больницы на военной базе Joint Base Elmendorf-Richardson недалеко от Анкориджа (штат Аляска, США) около двух часов ночи проник черный медведь. Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, пишет Fox News.