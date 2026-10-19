Медведь «явился на прием» в больницу за конфетами
В отделение неотложной помощи больницы на военной базе Joint Base Elmendorf-Richardson недалеко от Анкориджа (штат Аляска, США) около двух часов ночи проник черный медведь. Инцидент произошел в понедельник, 12 октября, пишет Fox News.
По данным издания, животное прошло через приемное отделение и обнаружило ведро конфет, собранных к Хэллоуину, после чего решило полакомиться сладостями. В этот момент находившаяся в больнице Шерри Уорнке, которая навещала мать, заметила крупного зверя примерно в десяти метрах от себя в плохо освещенном коридоре. Поскольку у женщины не было больничного бейджа-пропуска, все двери оказались заперты, и она на несколько минут оказалась в ловушке рядом с хищником. Однако внимание медведя было полностью поглощено конфетами, поэтому все обошлось.
Вскоре по громкой связи прозвучало предупреждение о том, что в здании находится медведь. Некоторых врачей это не остановило: они вышли посмотреть и сфотографировать животное. Уорнке благополучно выбралась, а медведь, как сообщается, покинул больницу через тот же вход, которым воспользовался для проникновения.
Никто не пострадал. Позже сотрудники показали Уорнке кадр с камеры наблюдения, на котором медведь стоит у стойки приемного отделения, и пошутили, что он «явился на прием».
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