«Просто хотел пить»: Медведь залез в холодильник и достал алкоголь

23 октября 2026, 15:10

В США медведь залез в частный дом во Флориде и достал алкоголь из холодильника

Фото: istockphoto/mouse_sonya

Во Флориде медведь проник на территорию частного дома и выпил алкогольный напиток. Об этом сообщает WSVN.





Как рассказала хозяйка дома Селин Эмерсон, животное прошло через незапертую калитку и стало гулять по внутреннему двору. В какой-то момент женщина обернулась и заметила, что холодильник открыт. Она сразу позвала мужа, чтобы проверить записи с камер наблюдения.



На кадрах видно, что медведь направился прямо к холодильнику и достал оттуда алкоголь. Кроме того, около получаса он рылся в мусоре на переднем дворе, находя себе легкую добычу.





«Я поняла, что он просто хотел пить», — предположила Эмерсон.