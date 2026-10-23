«Просто хотел пить»: Медведь залез в холодильник и достал алкоголь
В США медведь залез в частный дом во Флориде и достал алкоголь из холодильника
Во Флориде медведь проник на территорию частного дома и выпил алкогольный напиток. Об этом сообщает WSVN.
Как рассказала хозяйка дома Селин Эмерсон, животное прошло через незапертую калитку и стало гулять по внутреннему двору. В какой-то момент женщина обернулась и заметила, что холодильник открыт. Она сразу позвала мужа, чтобы проверить записи с камер наблюдения.
На кадрах видно, что медведь направился прямо к холодильнику и достал оттуда алкоголь. Кроме того, около получаса он рылся в мусоре на переднем дворе, находя себе легкую добычу.
«Я поняла, что он просто хотел пить», — предположила Эмерсон.После инцидента хозяйка сделала выводы: теперь она намерена закрывать калитку, которую раньше оставляли открытой, особенно в ночное время, и будет вести себя осторожнее. По данным Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, осенью медведи едят больше, чтобы накопить жир на зиму, из-за чего они чаще выходят к людям.