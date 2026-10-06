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Медведь выкопал тело покойницы из могилы

Медведь выкопал тело покойницы на магаданском кладбище
Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Крупный медведь разрыл могилу на кладбище в Магадане и утащил тело женщины. Об этом стало известно 6 октября.



По данным источника «Известий», родственники приехали на кладбище навестить могилу женщины, умершей в конце февраля, однако обнаружили захоронение разрушенным. Оградка была сломанной, тело покойной исчезло, а рядом остались фрагменты одежды.

Работники кладбища заявили семье, что не заметили произошедшего. Тогда родственники самостоятельно начали поиски и примерно в 300 метрах от погоста обнаружили в лесу около десяти черепов и большое количество костей.

На территории кладбища, в том числе возле разрытой могилы, обнаружили следы крупного медведя. Предполагается, что хищник мог обитать в этой местности продолжительное время и ранее разрывать захоронения. Родственники обратились в полицию и администрацию Магадана.

Никита Кротов

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