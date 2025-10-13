Медвежата на Камчатке отказались возвращаться к матери после жизни рядом с людьми
На Камчатке произошла трогательная и тревожная история: медведица оставила троих медвежат одних и исчезла на несколько дней. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Осиротевшие малыши вышли к людям — кто-то подкармливал их, кто-то пытался отогнать, но зверята быстро привыкли к человеческому присутствию и заботе.
Когда мать наконец вернулась и позвала детёнышей, они сначала откликнулись, но вскоре снова направились к палаткам, где чувствовали себя в безопасности. Теперь медвежата не боятся людей и не спешат возвращаться в дикую природу.
Что делать с «очеловечившимися» малышами — решат госорганы, а спасатели уже готовы вмешаться.
