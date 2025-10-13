Женщина узнала о жене своего бойфренда и отрезала ему пенис
В Малайзии женщина узнала, что ее бойфренд состоит в браке, и в результате отрезала ему пенис кухонным ножом, сообщает издание Mothership.
Инцидент произошел 8 октября в султанате Джохор около 11 часов утра. 34-летняя гражданка Бангладеш напала на 33-летнего соотечественника, с которым она проживала в Малайзии. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами гениталий и порезами на левой руке.
Преступницу задержали через час после нападения. В полиции сообщили, что причиной агрессии стала ревность. Женщина атаковала своего партнера, узнав, что у него есть законная жена в Бангладеш. На месте происшествия полицейские нашли нож длиной 29 сантиметров.
