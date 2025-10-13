Женщина узнала о жене своего бойфренда и отрезала ему пенис

13 октября 2025, 21:25

В Малайзии женщина узнала, что у ее бойфренда есть жена и напала на него с ножом

Фото: РИА Новости

В Малайзии женщина узнала, что ее бойфренд состоит в браке, и в результате отрезала ему пенис кухонным ножом, сообщает издание Mothership.