Достижения.рф

Женщина узнала о жене своего бойфренда и отрезала ему пенис

В Малайзии женщина узнала, что у ее бойфренда есть жена и напала на него с ножом
Фото: РИА Новости

В Малайзии женщина узнала, что ее бойфренд состоит в браке, и в результате отрезала ему пенис кухонным ножом, сообщает издание Mothership.



Инцидент произошел 8 октября в султанате Джохор около 11 часов утра. 34-летняя гражданка Бангладеш напала на 33-летнего соотечественника, с которым она проживала в Малайзии. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами гениталий и порезами на левой руке.

Преступницу задержали через час после нападения. В полиции сообщили, что причиной агрессии стала ревность. Женщина атаковала своего партнера, узнав, что у него есть законная жена в Бангладеш. На месте происшествия полицейские нашли нож длиной 29 сантиметров.

Анастасия Хохлова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0