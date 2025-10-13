Достижения.рф

В Красноярском крае, где пропали Усольцевы, разыскивают педофила

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали 28 сентября в тайге. Одновременно правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней. Об этом сообщает aif.ru.



По информации следствия, подозреваемый принуждал девочку отправлять ему интимные фото и видео через интернет. Следователи уже возбудили уголовное дело и опубликовали ориентировку с фотографией мужчины.

Отдельно криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропажа семьи Усольцевых может быть связана с этим преступлением.

«Допускаю случайный выстрел и смерть одного из членов семьи, а других убрали, чтобы никому ничего не рассказали», — пояснил Игнатов.
Однако правоохранительные органы не считают эту версию основной, так как ранее криминальные версии уже проверяли, но они не подтвердились.

Ранее одна деталь породила две новые версии исчезновения семьи Усольцевых.
