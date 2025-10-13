В Красноярском крае, где пропали Усольцевы, разыскивают педофила

13 октября 2025, 18:55

Фото: Istock/???? ??????

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали 28 сентября в тайге. Одновременно правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней. Об этом сообщает aif.ru.





По информации следствия, подозреваемый принуждал девочку отправлять ему интимные фото и видео через интернет. Следователи уже возбудили уголовное дело и опубликовали ориентировку с фотографией мужчины.



Отдельно криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропажа семьи Усольцевых может быть связана с этим преступлением.

«Допускаю случайный выстрел и смерть одного из членов семьи, а других убрали, чтобы никому ничего не рассказали», — пояснил Игнатов.