В Красноярском крае, где пропали Усольцевы, разыскивают педофила
В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, которые пропали 28 сентября в тайге. Одновременно правоохранители разыскивают мужчину, подозреваемого в преступлении против несовершеннолетней. Об этом сообщает aif.ru.
По информации следствия, подозреваемый принуждал девочку отправлять ему интимные фото и видео через интернет. Следователи уже возбудили уголовное дело и опубликовали ориентировку с фотографией мужчины.
Отдельно криминалист Михаил Игнатов высказал предположение, что пропажа семьи Усольцевых может быть связана с этим преступлением.
«Допускаю случайный выстрел и смерть одного из членов семьи, а других убрали, чтобы никому ничего не рассказали», — пояснил Игнатов.Однако правоохранительные органы не считают эту версию основной, так как ранее криминальные версии уже проверяли, но они не подтвердились.
