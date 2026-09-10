В Прикамье медведь покалечил уборщицу вольера на территории машзавода
В Прикамье медведь напал на уборщицу вольера на машзаводе. Как сообщает Telegram-канал Baza, в результате ЧП женщина потеряла конечность.
Хищник по кличке Тишка 26 лет жил на территории Александровского машиностроительного завода. Он появился там в 2000 году — бизнес-партнёры подарили медведя к 200-летию компании.
В день нападения женщина начала убирать вольер ещё до кормления. Тишку на это время отделили перегородкой, но сотрудница подошла слишком близко. Зверь зацепил её лапой, подтянул к себе и напал. Пострадавшую оттащили и госпитализировали в тяжёлом состоянии. Потерпевшей частично ампутировали конечность.
Ранее история с Тишкой уже привлекала внимание. В 2019 году природоохранная прокуратура проверила условия содержания медведя на заводе и нашла нарушения. К нему могли подходить все желающие и кормить чем угодно — ограничений для посетителей не было.
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