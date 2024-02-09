Мегаволны – Арктический Феномен

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Невероятное открытие российских ученых в Арктике потрясает мир: мегаволны высотой до 50 метров бушуют у берегов Ненецкого автономного округа.
Исследователи отмечают, что такие колоссальные волны образуются при взаимодействии подводных течений с неровностями морского дна. Но что делает это открытие еще более захватывающим, так это его потенциальное влияние на международное судоходство, рассказывают Lenta.ru.
Пролив Карские ворота, где зарегистрированы эти мегаволны, играет ключевую роль в Северном Ледовитом океане, будучи неотъемлемой частью Северного морского пути, который соединяет Тихий и Атлантический океаны.
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