Мегаволны – Арктический Феномен

Блогеры из YouTube попадут в черный список

В России создадут черный список российских YouTube-блогеров. С такой инициативой выступил зампред комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.





Блогеры умышленно используют серые схемы

«Гугл не уходит из России, несмотря на введенные в России штрафы. Он уже заплатил 34 миллиарда рублей. Они (иностранные сервисы – прим.ред) готовы платить большие деньги, только чтобы не уходить», - заявил Кирьянов.

«Это не просто случайные уклонения по незнанию. Это схемы по отмыванию и по уклонению», - подчеркнул депутат.

«Если человек оступился один раз и заплатил, он не сядет, однако такой шанс у него один. В случае наших блогеров речь идет о системе, об умысле», - подытожил депутат.





Заплатил налоги-спи спокойно

«Тренд по добровольной уплате сохранился. Слоган «мы платим налоги и спим спокойно» для многих работает», - заявил Новоселов.





Tik-Tok размещает деструктивный контент

«Запрещенные в России сети не дают сведений о том, сколько денег они заплатили блогеру. Такие площадки вне рамок контроля. Здесь нужно относиться с большей принципиальностью в части конкретных блогеров, которые размещают рекламу», - заявила Сидоренко.

«Три тысячи оригинальных фейков и 8,5 миллионов фейковых копий были выявлены в 2023 году. Предполагается, что в 2024 году эта цифра вырастет на 60 процентов», - заявила Сидоренко.

Политическая цензура на YouTube

«Например, Такер Карлсон – он использует свою площадку. Если он будет использовать западные ресурсы, то подвергнется цензуре политической», - заявил Асафов.





Запад введет санкции против блогеров-ждунов

«Туда войдут те, кто не поддерживает СВО или ведут неполитический контент. Такие своего рода ждуны», - прозвучало на заседании.

«Ивлеева лишилась контрактов после «голой вечеринки», кадры с которой случайно попали в сеть. Если бы этого не произошло, она бы продолжила сниматься в кино и т.д. Однако если бы к ней было приковано внимание после того, как стали известны суммы ее неуплаченных штрафов, был бы другой эффект. Однако таких как она много, тех, кто не попал в поле зрения налоговой», - поделились мнениями общественники.

Он пояснил, что в черный список войдут те, кто продолжает осуществлять деятельность на иностранных площадках, при этом позиционируя себя, как российский блогер. По его мнению, такая позиция может свидетельствовать о том, что контентмейкеры намерены скрывать свои доходы или ведут вражескую деятельность.Малькевич полагает, что подобная мера позволит стимулировать переход блогеров с иностранных площадок на отечественные.Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов заявил, что несмотря на большие штрафы, иностранные сервисы продолжают свою деятельность в России.Блогеров, которые продолжают размещать контент на запрещенных в России платформах, депутат обвинил в отмывании денег, так как он уверен, что нарушения законодательства они допускают умышленно. Кирьянов привел в пример Елену Блиновскую, и отметил, что сумма неуплаченных ею налогов слишком велика, чтобы говорить о том, что она «оступилась случайно».Он также отметил, что российское законодательство достаточно либерально, и если человек один раз допустил неуплату налогов, но впоследствии полностью возместил их, то он не будет отбывать реальное наказание в тюрьме.Заместитель начальника контрольного управления ФНС России Константин Новоселов заявил, что основные платформы, на которых размещают контент блогеры - это Tik-Tok, Instagram * и YouTube, потому что эти площадки удобны по скорости распространения контента и использованию. Он также добавил, что в последнее время наблюдается тенденция прироста аудитории в социальной сети ВКонтакте и Rutube.Новоселов затронул в своей речи одну из основных целей ФНС и сообщил, что она состоит в том, чтобы побуждать налогоплательщиков к добровольному декларированию.По его словам, половина поступлений от блогеров обеспечено именно добровольной уплатой налогов.Директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, генеральный директор «Белого Интернета» Элина Сидоренко рассказала о том, что запрещенные в России социальные сети не дают сведений о том, сколько денег они платят блогерам за рекламу, что создает затруднение для налоговых служб.По ее словам, за прошедший год, в российских социальных сетях было заблокировано 60 тысяч деструктивного контента. С начала 2023 года была установлена ответственность за размещение подобного контента на иностранных сервисах. Так, на 900 тысяч рублей был оштрафован Tik-Tok.Глава «Белого Интернета» также привела статистику по распространенным в социальных сетях фейкам по итогам 2023 года.Заместитель главы комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Общественной палаты РФ Александр Асафов заявил, что блогеры не переходят на российские площадки, потому что они хотят оставаться в серой зоне. Он также обратил внимание на то, что на зарубежных платформах существует политическая цензура, которая блокирует контент, который не соответствует мнению Запада.Участники круглого стола сообщили, что в новый пакет антироссийских санкций могут быть включены блогеры, которые размещают контент на иностранных сервисах, но при этом не высказываются об СВО.YouTube назвали информационным оружием Запада и заявили, что там невозможно разместить интервью, которое не соответствует политике платформы.В ходе обсуждения деятельности блогеров, речь также зашла об Анастасии Ивлеевой, которая привлекла внимание налоговых органов после организации скандальной «голой вечеринки».На заседании также прозвучало, что благодаря неоднократному обсуждению темы и множеству озвученных ранее предложений по регулированию деятельности блогеров, Госдума создала рабочую группу для подготовки законопроекта об урегулировании работы инфобизнесменов и коучей, которые занимаются образовательной деятельностью в социальных сетях.





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