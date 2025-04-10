Mehr: в небе над Ираном замечен неопознанный светящийся объект

Фото: iStock/SVproduction
Жители города Кум в центральной части Ирана заметили в небе неопознанный светящийся объект. Об этом сообщает Mehr.
«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — передает агентство.
Официальной информации о происшествии пока нет. Власти и эксперты изучают инцидент. На данный момент известно то, что объект двигался по небу и ярко светился.
Читайте также:
Названа дата гибели всего человечества
Politico: НАСА не может запустить полет на Марс, который переживут астронавты
Россиянам рассказали, можно ли обнаружить ВИЧ по конкретным симптомам
Иван Мусатов